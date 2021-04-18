Глава местного Минздрава отметил, что "бразильский" штамм коронавируса действует более агрессивно на беременных женщин.

Власти Бразилии призвала женщин не планировать пока беременность из-за опасений о негативном влиянии на беременных коронавирус нового штамма.

Министр здравоохранения Бразилии Рафаэль Парент, пишет Громадське со ссылкой на Reuters.

По его словам, сейчас медицинская система перегружена, а также циркулирует более заразный "бразильский" штамм коронавируса.

"Клинический опыт специалистов свидетельствует, что этот новый штамм действует более агрессивно на беременных женщин", - отметил Парент.

Reuters отмечает, что Бразилия в настоящее время является одним из мировых эпицентров пандемии COVID-19. Ежедневно через него умирает больше бразильцев, чем у жителей любой другой страны.

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Большое количество больных значительно перегрузило медицинскую систему страны и вызвало дефицит лекарств и обезболивающих. Бразилия просит помочь с этим международных партнеров.

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Автор: Александр Топчий