Власти Бразилии призвала женщин не планировать пока беременность из-за опасений о негативном влиянии на беременных коронавирус нового штамма.
Министр здравоохранения Бразилии Рафаэль Парент, пишет Громадське со ссылкой на Reuters.
По его словам, сейчас медицинская система перегружена, а также циркулирует более заразный "бразильский" штамм коронавируса.
"Клинический опыт специалистов свидетельствует, что этот новый штамм действует более агрессивно на беременных женщин", - отметил Парент.
Reuters отмечает, что Бразилия в настоящее время является одним из мировых эпицентров пандемии COVID-19. Ежедневно через него умирает больше бразильцев, чем у жителей любой другой страны.
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Большое количество больных значительно перегрузило медицинскую систему страны и вызвало дефицит лекарств и обезболивающих. Бразилия просит помочь с этим международных партнеров.
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