Беларусь создаст собственную вакцину от коронавируса.
Такое обещание сделал президент Александр Лукашенко, обращаясь к президенту России Владимиру Путину на встрече в Сочи.
«Мы часто обсуждаем тему коронавируса и ваши достижения — я всегда говорю: и наши немножко там есть с советских времён – в производстве вакцин. У вас уже три зарегистрированные вакцины, и ещё в разработке. Мы тоже идем этим путем, к осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть. Но сейчас активно закупаем у вас», — цитирует главу белорусского государства пресс-служба президента России.
Лукашенко поблагодарил Путина за открытие железнодорожного движения между странами и «возможность туда-сюда перемещаться гражданам через воздушные ворота». По его словам, Россия отправляла в Беларусь специалистов, которые убедились в том, что страны находятся на примерно одинаковом уровне по заболеваемости COVID-19.
Читайте также"Здесь вирусы не летают": Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством (видео)«К счастью, сейчас резко начала снижаться заболеваемость. Дай бог, к осени или, может, к лету мы уже выйдем к нулю поближе», — добавил президент Беларуси.
Коронавирус в Беларуси
- Первый случай заболевания COVID-19 в Беларуси официально подтвердили 28 февраля 2020 года, а 30 марта от последствий заражения в стране скончался первый человек.
- Власти Беларуси не вводили всеобщий карантин, хотя и информировали население о необходимости соблюдения меры безопасности.
- В марте президент Беларуси Александр Лукашенко шутил, что кроме мытья рук и соблюдения режима питания, для борьбы с вирусом нужно пить водку, ходить в сухую сауну и работать «в поле на тракторе».
- В апреле Всемирная организация здравоохранения била тревогу о том, что Беларусь «перешла на новый уровень» пандемии коронавируса. Властям страны советовали как можно скорее отменить все массовые мероприятия, занятия в школах и университетах, а также временно остановить работу всех «второстепенных организаций и предприятий».
- Однако президент Лукашенко призывал не устраивать панику и называл проблему коронавируса политической. Также он назвал «несусветной глупостью» и высказался против ношения масок и других защитных мер в школах.
- В мае Лукашенко заявил, что несмотря на распространение коронавируса, в стране проведут парад на 9 мая.
- «Если откровенно, анализируя все вот эти вот ваши "простыни", которые вы мне присылаете каждое утро и вечер, я особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных», — также говорил Лукашенко.
- На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 279 456 случаев COVID-19, из них 1 144 — за последние сутки. За все время пандемии 1 921 человек умер.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram