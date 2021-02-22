Отечественная вакцина, по словам президента страны, может появиться уже к осени 2021 года.

Беларусь создаст собственную вакцину от коронавируса.

Такое обещание сделал президент Александр Лукашенко, обращаясь к президенту России Владимиру Путину на встрече в Сочи.

«Мы часто обсуждаем тему коронавируса и ваши достижения — я всегда говорю: и наши немножко там есть с советских времён – в производстве вакцин. У вас уже три зарегистрированные вакцины, и ещё в разработке. Мы тоже идем этим путем, к осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть. Но сейчас активно закупаем у вас», — цитирует главу белорусского государства пресс-служба президента России.

Лукашенко поблагодарил Путина за открытие железнодорожного движения между странами и «возможность туда-сюда перемещаться гражданам через воздушные ворота». По его словам, Россия отправляла в Беларусь специалистов, которые убедились в том, что страны находятся на примерно одинаковом уровне по заболеваемости COVID-19.

Читайте также"Здесь вирусы не летают": Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством (видео)«К счастью, сейчас резко начала снижаться заболеваемость. Дай бог, к осени или, может, к лету мы уже выйдем к нулю поближе», — добавил президент Беларуси.

Коронавирус в Беларуси

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Автор: Катерина Комолова