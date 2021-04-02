«Южноафриканский» штамм считается еще агрессивнее, чем «британский». Он чаще поражает молодых людей и инфицирует повторно тех, кто уже переболел.

Украину ожидают еще более сложные испытания из-за выявленной на ее территории «южноафриканской» мутации коронавирусной болезни.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

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Депутат напомнил, что несколько недель назад Украина отправила образцы биологических материалов в лондонскую лабораторию. Вчера получили ответ. Во всех регионах нашей страны зафиксирован «британский» штамм и в двух - впервые выявлен «южноафриканский».

По его словам, «южноафриканский» штамм считается еще более агрессивным, чем «британский». Эта мутация СOVID-19 была выявлена в конце прошлого года в Южно-Африканской Республике. По данным ВОЗ, штамм циркулирует в 51 стране, в частности в США, Канаде, Австралии, Китае, Израиле, Германии, Латвии, Чехии.

По предварительным данным, штамм из ЮАР еще на 50% агрессивнее, чем другие известные мутации коронавируса. Уровень летальности на 50% выше.

«Южноафриканский» штамм чаще поражает молодых людей и инфицирует повторно тех, кто уже переболел», - написал Радуцкий.

Как отметил депутат, исследования в ЮАР свидетельствуют, что мутация вируса снижает эффективность вакцин от «ковида» на 30%. Однако производители вакцин имеют другие данные. Pfizer/BioNTech в этом случае демонстрирует эффективность 91% (на другие штаммы вируса - 95%). По вакцине AstraZeneca исследования еще не завершены. Производитель Sinovac Biotech заявил об эффективности вакцины против этого штамма, впрочем, точных цифр не называет.

Коронавирус в Украине: последние данные

1 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в двух областях обнаружили новый "южноафриканский" штамм COVID-19.

В Украине за прошедшие сутки было зафиксировано 19 тыс. 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 711 тыс. 630 человек, выздоровели - 1 млн 333 тыс. 370 человек. Летальных исходов зарегистрировано 33 тыс. 679.

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Автор: Константин Гончаров