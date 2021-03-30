Основная цель договора будет заключаться в укреплении национальных, региональных и глобальных возможностей и устойчивости к будущим пандемиям.

Украина присоединилась к более чем 10 странам в поддержке создания нового международного договора для реагирования на пандемию и равноправное и справедливое распределение вакцин.

Как сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, коммюнике по Международному договору о пандемии подписали руководители государств и правительств Португалии, Румынии, Великобритании, Руанды, Кении, Республики Корея, Чили, Коста-Рики, Албании, Южной Африки, Туниса, Испании, Сербии, Индонезии, Украины, а также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

"Сегодня мы надеемся, что в совместной борьбе с пандемией COVID-19 мы сможем построить прочную международную архитектуру здравоохранения, которая защитит будущие поколения. Будут другие пандемии и другие серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее агентство не может справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда. Вместе мы должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать пандемии, предотвращать их, выявлять и оценивать их и эффективно на них реагировать, обеспечивая высокий уровень координации", - говорится в коммюнике.

Подписанты заявили, что стремятся обеспечить общий и равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями. "Иммунизация является глобальным общественным благом, и нам нужно будет как можно скорее осуществлять разработку, производство и внедрение вакцин", - говорится в документе.

Читайте такжеВ Минздраве заявили, что "британский" штамм коронавируса "терроризирует" Украину: в реанимациях - молодежь

"Именно с этой целью была основана международная программа Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) для содействия равному доступу к тестам, лечению и вакцинам и поддержки систем здравоохранения во всем мире. ACT-A уже достигла результатов во многих аспектах, но равного доступа достичь пока не удалось. Мы можем сделать больше для обеспечения глобального доступа", - отмечается в коммюнике.

Руководители государств и правительств заявили, что страны должны вместе работать над новым международным договором о готовности к пандемии и реагировании на нее.

"Такое возобновленное коллективное обязательство станет важной вехой в усилении готовности к пандемии на самом высоком политическом уровне. Договор будет основан на Уставе ВОЗ и, с привлечением ключевых организаций в этой сфере, будет поддерживать принцип "здоровье для всех". Имеющиеся инструменты мирового здравоохранения, особенно Международные медико-санитарные правила, станут основой такого договора, обеспечивая прочную и проверенную основу, которую мы сможем развивать и совершенствовать", - отмечается в документе.

Кроме того, основная цель этого договора будет заключаться в поощрении общегосударственного подхода и участия всего общества, укреплении национальных, региональных и глобальных возможностей и устойчивости к будущим пандемиям.

"Это включает значительное расширение международного сотрудничества для улучшения, например, систем оповещения, обмена данными, исследований и местного, регионального и глобального производства и распространения медицинских средств противодействия и меры по обеспечению общественного здоровья, такие как вакцины, лекарства, средства диагностики и средства индивидуальной защиты. Это также должно включать признание подхода "единое здоровье", который связывает здоровья людей и животных с нашей планетой. Также такой договор должен привести к большей взаимной подотчетности и совместной ответственности, прозрачности и сотрудничеству в рамках международной системы с ее правилами и нормами", - говорится в коммюнике.

Главные новости Украины и мира на утро 30 марта

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко