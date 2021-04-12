Компания из ОАЭ готова рассматривать возможность управления выбранными украинскими больницами.

Украина может получить 5 миллионов доз вакцины от коронавируса Hayat-Vax COVID-19 из ОАЭ.

Как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, вопрос обсуждался во время визита официальной делегации Украины в ОАЭ при участии Вице-премьер-министра Украины – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, замглавы Офиса Президента Игоря Жовквы и заместителя Министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

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Поскольку вопросы противодействия пандемии коронавирусной болезни COVID-19 являются в настоящее время ключевыми в рамках сотрудничества со всеми странами, встреча была проведена с СЕО компании G42 Healthcare Ашишом Коши (Ashish Koshy) и его командой. Компания G42 совместно с китайским производителем вакцины Синофарм вовлечена в производство инактивированной вакцины против ковида и уже производят эту вакцину под названием Hayat-Vax COVID-19 в ОАЭ.

На встрече обсудили возможность поставки в Украину как минимум 5 миллионов доз вакцины. На сегодня завод в ОАЭ имеет мощность производства около 2 млн доз в месяц. Для увеличения мощности планируется построить новый завод, который заработает до конца 2021 года, а благодаря поэтапной разработке он достигнет мощности 200 млн доз в год на трех линиях розлива и пяти автоматизированных линиях упаковки. Для сравнения, сама компания Sinopharm поставила 100 млн доз вакцины против COVID-19 в мире с момента ее запуска осенью прошлого года.

Главный государственный санитарный врач Украины предложил руководству G42 рассмотреть возможность локализации производства вакцины против COVID-19 в Украине. Договорились проработать этот вопрос в ближайшее время и принять решение до конца мая 2021 года.

Также Украина заинтересована в опыте ОАЭ по вакцинации и расширении кооперации в сфере медицины.

Поэтому во время этой встречи были обсуждены ключевые моменты сотрудничества в рамках развития украинской системы здравоохранения, в части усовершенствования электронной системы здравоохранения и вопросы концессии в медицинской сфере.

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"Компания G42 Healthcare готова рассматривать возможность управления выбранными украинскими больницами и обеспечивать надлежащий уровень инвестиций и поставки новейшего медицинского оборудования. СЕО компании G42 Healthcare Ашиша Коши откликнулся на предложение Вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова и выразил готовность проработать возможность инвестиционного строительства современных аналогов наших областных больниц на территории Донецкой и Луганской областей», - сообщили в министерстве.

В целом состоялся ряд встреч по дальнейшему сотрудничеству Украины и ОАЭ.

В частности, обсуждались возможности инвестиций в развитие подконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей.

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Автор: Инна Андалицкая