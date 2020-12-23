В Украине за сутки выявлено 10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника.
Читайте такжеВ Минздраве утвердили план вакцинации украинцев от коронавирусаОб этом сообщается в Телеграм-канале Коронавирус_инфо. В частности, за минувшие сутки были госпитализированы 2979 человек; зафиксировано 275 летальных случаев; выздоровели 15 372 человека; проведено тестирований за сутки – 61 445 (в частности методом ПЦР – 41 219, методом ИФА – 20 226).
За все время пандемии в Украине заболели уже 989 642 человека; выздороветь удалось 615 660 лицам; летальных случаев – 17 172; проведено ПЦР-тестирований – 5 348 820.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Киеве (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.
Коронавирус в областях: данные
г. Киев - 103 663 случая;
Винницкая область - 21 259 случаев;
Волынская область - 31 490 случаев;
Днепропетровская область - 54 625 случаев;
Донецкая область - 33 102 случая;
Житомирская область - 36 975 случаев;
Закарпатская область - 27 391 случай;
Запорожская область - 49 341 случай;
Ивано-Франковская область – 42 300 случаев;
Киевская область - 54 831 случай;
Кировоградская область - 7 949 случаев;
Луганская область - 9 181 случай;
Львовская область - 57 906 случаев;
Николаевская область - 27 970 случаев;
Одесская область - 66 295 случаев;
Полтавская область - 32 945 случаев;
Ровенская область - 39 251 случай;
Сумская область - 38 501 случай;
Тернопольская область - 32 738 случаев;
Харьковская область - 66 243 случая;
Херсонская область - 16 162 случая;
Хмельницкая область - 37 142 случая;
Черкасская область - 35 938 случаев;
Черновицкая область - 38 721 случай;
Черниговская область - 27 723 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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