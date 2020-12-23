За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.

В Украине за сутки выявлено 10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника.

Читайте такжеВ Минздраве утвердили план вакцинации украинцев от коронавирусаОб этом сообщается в Телеграм-канале Коронавирус_инфо. В частности, за минувшие сутки были госпитализированы 2979 человек; зафиксировано 275 летальных случаев; выздоровели 15 372 человека; проведено тестирований за сутки – 61 445 (в частности методом ПЦР – 41 219, методом ИФА – 20 226).

За все время пандемии в Украине заболели уже 989 642 человека; выздороветь удалось 615 660 лицам; летальных случаев – 17 172; проведено ПЦР-тестирований – 5 348 820.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Киеве (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

Коронавирус в областях: данные

г. Киев - 103 663 случая;

Винницкая область - 21 259 случаев;

Волынская область - 31 490 случаев;

Днепропетровская область - 54 625 случаев;

Донецкая область - 33 102 случая;

Житомирская область - 36 975 случаев;

Закарпатская область - 27 391 случай;

Запорожская область - 49 341 случай;

Ивано-Франковская область – 42 300 случаев;

Киевская область - 54 831 случай;

Кировоградская область - 7 949 случаев;

Луганская область - 9 181 случай;

Львовская область - 57 906 случаев;

Николаевская область - 27 970 случаев;

Одесская область - 66 295 случаев;

Полтавская область - 32 945 случаев;

Ровенская область - 39 251 случай;

Сумская область - 38 501 случай;

Тернопольская область - 32 738 случаев;

Харьковская область - 66 243 случая;

Херсонская область - 16 162 случая;

Хмельницкая область - 37 142 случая;

Черкасская область - 35 938 случаев;

Черновицкая область - 38 721 случай;

Черниговская область - 27 723 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая