Приматы получили по две дозы экспериментальной вакцины от компании Zoetis, которая предназначена для домашних животных.

В зоопарке Сан-Диего четырех орангутанов и пять бонобо привили от COVID-19.

Об этом сообщает National Geographic.

Приматы получили по две дозы экспериментальной вакцины от компании Zoetis, которая предназначена для домашних животных. Хотя до сих пор ее безопасность и эффективность успели подтвердить только на кошках и собаках.

В состав вакцины Zoetis входят синтетические S-белки коронавируса, которые должны вызвать выработку такие же антител, как и настоящий вирус. По такому же принципу устроена человеческая вакцина от компании Novavax, находящаяся на поздних этапах испытаний.

Читайте такжеВ зоопарке Сан-Диего коронавирусом заразились восемь горилл

Отмечается, что на решение привить обезьян повлияло заражение COVID-19 восьми горилл в начале января.

Привитые обезьяны чувствуют себя хорошо, однако еще не ясно, сформировался ли у них иммунитет.

В ближайших планах зоопарка Сан-Диего вакцинировать еще трех бонобо и одну гориллу из числа не заразившихся.

Коронавирус у животных

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН