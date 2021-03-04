В зоопарке Сан-Диего четырех орангутанов и пять бонобо привили от COVID-19.
Об этом сообщает National Geographic.
Приматы получили по две дозы экспериментальной вакцины от компании Zoetis, которая предназначена для домашних животных. Хотя до сих пор ее безопасность и эффективность успели подтвердить только на кошках и собаках.
В состав вакцины Zoetis входят синтетические S-белки коронавируса, которые должны вызвать выработку такие же антител, как и настоящий вирус. По такому же принципу устроена человеческая вакцина от компании Novavax, находящаяся на поздних этапах испытаний.
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Отмечается, что на решение привить обезьян повлияло заражение COVID-19 восьми горилл в начале января.
Привитые обезьяны чувствуют себя хорошо, однако еще не ясно, сформировался ли у них иммунитет.
В ближайших планах зоопарка Сан-Диего вакцинировать еще трех бонобо и одну гориллу из числа не заразившихся.
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