Выдры могли заразиться коронавирусом от бессимптомного сотрудника.

У выдр из океанариума Джорджии обнаружили положительный результат теста на COVID-19.

Читайте также"Тревожные тенденции": в ВОЗ прокомментировали ситуацию с COVID-19 в миреОб этом сообщается на странице заведения в Facebook.

Азиатские выдры начали проявлять респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, легкая вялость. Некоторые из них начали кашлять.

"Мы рады сообщить, что у них все хорошо, и мы ожидаем полного выздоровления. Они не выставляются, о них заботятся наши экспертные группы охраны и ухода за животными", - говорится в сообщении.

В океанариуме подозревают, что выдры могли заразиться коронавирусом от бессимптомного сотрудника.

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Автор: Людмила Жерновская