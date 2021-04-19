У выдр из океанариума Джорджии обнаружили положительный результат теста на COVID-19.
Читайте также"Тревожные тенденции": в ВОЗ прокомментировали ситуацию с COVID-19 в миреОб этом сообщается на странице заведения в Facebook.
Азиатские выдры начали проявлять респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, легкая вялость. Некоторые из них начали кашлять.
"Мы рады сообщить, что у них все хорошо, и мы ожидаем полного выздоровления. Они не выставляются, о них заботятся наши экспертные группы охраны и ухода за животными", - говорится в сообщении.
В океанариуме подозревают, что выдры могли заразиться коронавирусом от бессимптомного сотрудника.
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