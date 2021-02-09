В столице Южной Кореи, Сеуле, домашние коты и собаки будут тестироваться на COVID-19.
Как сообщает BBC, если у животного появятся симптомы заболевания, ему назначат тестирование. В случае когда тест кошки или собаки окажется положительным, животное оставят дома с хозяевами.
По словам местных властей, отправлять даже инфицированное животное в полную изоляцию не нужно, поскольку нет доказательств передачи COVID-19 от животных к людям, пишет Yonhap. Карантин для кошек и собак с положительными тестами продлится не менее 14 дней.
Читайте такжеУченые рассказали, какие животные могут подхватить коронавирус (видео)Однако если владельцы домашних животных не смогут ухаживать за своими любимцами из-за собственного преклонного возраста или состояния здоровья, например, в случае госпитализации с COVID-19 — животных могут отправить в изолятор на западе Сеула.
Тесты котам и собакам будет делать прямо возле места их жительства команда из медицинских работников, в том числе и ветеринара. Среди симптомов, которые могут стать поводом для тестирования — лихорадка, кашель, затрудненное дыхание, чрезмерное количество выделений из глаз или носа. Кроме того, будут тестировать животных, которые контактировали с человеком-носителем вируса.
Местные власти также напомнили жителям о необходимости соблюдать по меньшей мере двухметровую дистанцию во время прогулок — как между людьми, так и между животными, носить маски и мыть руки.
Тестировать животных в Корее решили после того, как 21 января 2021 года зафиксировали первый случай заражения COVID-19 котенка из религиозного заведения в городе Чинджу. По информации Yonhap, после посещения заведения 29 человек сообщили в начале января, что заразились коронавирусом, а впоследствии более сотни людей, контактировавших с зараженными, получили положительные тесты.
Власти считают, что котенка могли заразить мама и дочь, которые ухаживали в заведении за кошкой и двумя ее котятами.
Коронавирус у животных: что известно
- В мае прошлого года в России подтвердили первый случай заражения домашней кошки коронавирусом.
- Летом COVID-19 впервые в Британии подтвердили у домашней кошки. Вероятно, животное заразилось от своих хозяев.
- В Дании в начале ноября обнаружили несколько сотен случаев передачи коронавируса от норок людям. Власти страны решили уничтожить местных норок из-за мутации коронавируса, которую нашли у животных. Датские фермеры вынуждены были убить сразу более 10 млн норок, которых выращивали ради меха. Однако ученые выяснили, что коронавирусом инфицированы норки не только в Дании, но и в других странах мира.
- В декабре коронавирус обнаружили у четырех львов из зоопарка Барселоны. Животных протестировали после того, как смотрители заметили у них легкие симптомы.
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