Домашних животных с положительными тестами на COVID-19 отправят в карантин.

В столице Южной Кореи, Сеуле, домашние коты и собаки будут тестироваться на COVID-19.

Как сообщает BBC, если у животного появятся симптомы заболевания, ему назначат тестирование. В случае когда тест кошки или собаки окажется положительным, животное оставят дома с хозяевами.

По словам местных властей, отправлять даже инфицированное животное в полную изоляцию не нужно, поскольку нет доказательств передачи COVID-19 от животных к людям, пишет Yonhap. Карантин для кошек и собак с положительными тестами продлится не менее 14 дней.

Читайте такжеУченые рассказали, какие животные могут подхватить коронавирус (видео)Однако если владельцы домашних животных не смогут ухаживать за своими любимцами из-за собственного преклонного возраста или состояния здоровья, например, в случае госпитализации с COVID-19 — животных могут отправить в изолятор на западе Сеула.

Тесты котам и собакам будет делать прямо возле места их жительства команда из медицинских работников, в том числе и ветеринара. Среди симптомов, которые могут стать поводом для тестирования — лихорадка, кашель, затрудненное дыхание, чрезмерное количество выделений из глаз или носа. Кроме того, будут тестировать животных, которые контактировали с человеком-носителем вируса.

Местные власти также напомнили жителям о необходимости соблюдать по меньшей мере двухметровую дистанцию во время прогулок — как между людьми, так и между животными, носить маски и мыть руки.

Тестировать животных в Корее решили после того, как 21 января 2021 года зафиксировали первый случай заражения COVID-19 котенка из религиозного заведения в городе Чинджу. По информации Yonhap, после посещения заведения 29 человек сообщили в начале января, что заразились коронавирусом, а впоследствии более сотни людей, контактировавших с зараженными, получили положительные тесты.

Власти считают, что котенка могли заразить мама и дочь, которые ухаживали в заведении за кошкой и двумя ее котятами.

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Перевод: Катерина Комолова