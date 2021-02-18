В Латвии нашли собаку с антителами против SARS-CoV-2 — коронавируса, который вызывает COVID-19.
Читайте такжеЮжная Корея будет тестировать на коронавирус собак и кошекИнформация об этом поступила в распоряжение Продовольственно-ветеринарной службы, сообщает DELFI.
По мнению главы ПВС Мариса Балодиса, результаты анализов дают основания полагать, что собака переболела COVID-19.
Тест псу решили сделать его хозяева, когда сами заболели.
«Думаю, в данный момент нам не стоит уделять особое внимание кошкам и собакам, поскольку все научные исследования показывают, что и кошки, и собаки не играют никакой роли в распространении эпидемии ни в Европе, ни во всем мире», — отметил Балодис.
Коронавирус у животных: что известно
- Ранее уже сообщалось, что в Латвии зафиксировали один случай заболевания COVID-19 у кота, еще у нескольких кошек в результате анализов нашли антитела.
- В мае прошлого года в России подтвердили первый случай заражения домашней кошки коронавирусом.
- Летом COVID-19 впервые в Британии подтвердили у домашней кошки. Вероятно, животное заразилось от своих хозяев.
- В Дании в начале ноября обнаружили несколько сотен случаев передачи коронавируса от норок людям. Власти страны решили уничтожить местных норок из-за мутации коронавируса, которую нашли у животных. Датские фермеры вынуждены были убить сразу более 10 млн норок, которых выращивали ради меха. Однако ученые выяснили, что коронавирусом инфицированы норки не только в Дании, но и в других странах мира.
- В декабре коронавирус обнаружили у четырех львов из зоопарка Барселоны. Животных протестировали после того, как смотрители заметили у них легкие симптомы.
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