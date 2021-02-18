Заболевшие коронавирусом хозяева решили протестировать и своего питомца.

В Латвии нашли собаку с антителами против SARS-CoV-2 — коронавируса, который вызывает COVID-19.

Читайте такжеЮжная Корея будет тестировать на коронавирус собак и кошекИнформация об этом поступила в распоряжение Продовольственно-ветеринарной службы, сообщает DELFI.

По мнению главы ПВС Мариса Балодиса, результаты анализов дают основания полагать, что собака переболела COVID-19.

Тест псу решили сделать его хозяева, когда сами заболели.

«Думаю, в данный момент нам не стоит уделять особое внимание кошкам и собакам, поскольку все научные исследования показывают, что и кошки, и собаки не играют никакой роли в распространении эпидемии ни в Европе, ни во всем мире», — отметил Балодис.

Коронавирус у животных: что известно

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Автор: УНИАН