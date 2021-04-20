COVID-19 часто вызывает нарушения в работе желудочно-кишечного тракта детей.

Коронавирус у детей протекал в основном легче чем у взрослых, а после появления британского штамма картина несколько изменилась, COVID-19 начал поражать детей чаще.

Читайте такжеКоронавирус у беременных: как влияет, риски для будущих мам и новорожденныхОб этом в интервью ТСН рассказала детский инфекционист из Кривого Рога с 40-летним стажем Светлана Куницына. Она отметила, что среди симптомов, на которые родителям стоит обратить внимание это нарушение в работе желудочно-кишечного тракта.

"У детей гораздо чаще, чем у взрослых фиксируется поражения желудочно-кишечного тракта. Основные проявления считаются респираторные, по типу респираторной инфекции с осложнением по типу пневмонии. Но и желудочно-кишечный синдром тоже считается характерным. Если у взрослого населения он встречается реже, то у детей гораздо чаще. Иногда даже фиксируются формы, когда респираторный синдром вообще отсутствует, а COVID-19 проявляется только пищеварительными расстройствами", - рассказала Куницына.

Также у детей, которые подхватили коронавирус, могут фиксироваться кожно-слизистые изменения: красные щеки, выраженный конъюнктивит, покраснение глаз и отек век, кожная сыпь, "клубничный язык".

"Я бы как врач сказала, что эти проявления схожи в определенной степени с синдромом Кавасаки. Еще у детей фиксируют довольно тяжелую форму коронавирусной болезни — мультисистемный воспалительный синдром, когда поражаются многие органы и системы в организме. Это и сердце, почки и легкие, и головной мозг, центральная нервная система и очень выраженный симптом поражения сосудов", — говорит врач.

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Автор: Ирина Погорелая