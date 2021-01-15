По его словам, в ноябре показатель заболеваемости среди детей составил 3,1% от общего числа больных, а в декабре процент больных COVID-19 детей вырос до 5,9% от общего числа.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о росте числа больных COVID-19 среди детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе брифинга в Киеве.

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Министр отметил, что за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 62 тыс. 333 ребенка. По его словам, в ноябре показатель заболеваемости среди детей составил 3,1% от общего числа больных, а в декабре процент больных COVID-19 детей вырос до 5,9% от общего числа.

"Эта тенденция наблюдается во всем мире. То есть COVID стал чаще поражать наших детей. Дети стали чаще болеть, более того - именно с проявлениями симптомов. В начале эпидемии дети болели без симптомов, как правило. Сейчас уже с симптомами, в том числе и с течением болезни, которое требует в госпитализации", - сказал Степанов.

Он отметил, что в случае, если дети сейчас выйдут на учебу в школы, это приведет к росту заболеваемости COVID-19.

"Большинство случаев заражений детей происходит без симптомов. Поэтому выявление инфицированных и недопущение их в коллективы будет просто невозможно на данном этапе. Если у ребенка появляются проявления болезни - это значит накануне три дня подряд он инфицировал и учеников, и учителей", - добавил Степанов.

Он подчеркнул, что дети должны будут до окончания усиленного карантина, до 25 января, обучаться дистанционно.

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Автор: Леся Лещенко