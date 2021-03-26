По сравнению с прошлой волной эпидемии, изменилось течение коронавирусной болезни.

Дети начали массово болеть коронавирусом в Черновицкой области.

Ежесуточно на Буковине госпитализируют до 15 маленьких пациентов, говорится в сюжете ТСН. Коронавирус подтвердили у 36 детей. Результаты тестов в областной детской больнице ждут еще более 40 малышей.

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По сравнению с прошлой волной эпидемии, изменилось и течение болезни: теперь у детей тяжелые пневмонии и расстройства желудочно-кишечного тракта.

Сейчас медучреждения области заполнены на 80%. Пока этого хватает, однако в регионе уже ищут возможность развернуть дополнительные места.

Между тем на Буковине детские сады работают и закрывать их пока не собираются.

"У нас значительная доля детей - это дети дошкольного возраста, которые посещают дошкольные детские учреждения, а это пребывание детей в закрытом коллективе, где больше вероятность контакта между собой. Течение осложняется проявлениями пневмонии у таких детей", - отмечает медицинский директор Черновицкой областной детской больницы Александр Теслицкий.

Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине за минувшие сутки было зарегистрировано 18 тыс. 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 614 тыс. 707 человек, выздоровели 1 млн 290 тыс. 158 человек, летальных случаев было зарегистрировано 31 тыс. 461. ПЦР-тестов проведено 7 млн 889 тыс.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, в которых карантинные ограничения зависят от эпидемической ситуации.

По решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в "красную" зону уже попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская, Николаевская области и Киев. Общенациональный локдаун могут ввести, если большинство областей будут в "красной" зоне.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. За минувшие сутки совершили 18738 прививок, всего - свыше 174 тысяч вакцинированных.

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Автор: Александр Топчий