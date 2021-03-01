Вакцинация проводилась публично с участием журналистов в Александрийской клинической больнице в Киеве.

Министру здравоохранения Максиму Степанову сделали прививку от коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, это происходило публично с участием журналистов в Александрийской клинической больнице в Киеве.

Ряд телеканалов транслировали процедуру в прямом эфире.

Перед вакцинацией министр провел брифинг для журналистов.

В ответ на вопрос, как он себя чувствует после прививки, Степанов сказал: "Пожалуй лучше, чем до вакцинации".

Также министр поблагодарил медицинский персонал за проделанную медицинскую процедуру.

"Если ты не вакцинировался - ты играешь в игру. Если ты, не дай Бог, заболеешь - ты не понимаешь, какой будет ход болезни, а если ты вакцинировался - то ты точно либо не заболеешь вообще, или перенесешь эту болезнь в очень легкой форме", - подчеркнул он.

Степанов отметил, что сейчас собственным примером доказал, что вакцина, которой прививаются украинцы - это "абсолютно безопасная вакцина, эффективная, которая действует".

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Министр еще раз повторил, что после введенной вакцины чувствует себя абсолютно нормально.

"Всегда у небольшого процента бывают какие-то (побочные - УНИАН) реакции (на вакцину - УНИАН) - это понятно, но когда ты оцениваешь эту реакцию и пользу от вакцинации, то понятно, что это даже невозможно сравнивать", - добавил министр.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

В среду, 24 февраля, в Украине начали делать прививки от коронавируса. Первым вакцинировали врача-реаниматолога в Черкассах.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

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Автор: Константин Гончаров