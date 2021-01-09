Степанов рассказал, что сейчас "увеличивается количество больных с более тяжелым течением заболевания, в том числе в реанимациях".

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинцы меньше проходят тестирований на COVID-19 и часто обращаются к врачу уже когда им становится хуже.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Настоящее время".

Глава Минздрава отметил, что в Украине готовы 66 тысяч коек для больных с COVID-19, из них заполнены на сегодня чуть более 23 тысяч.

Степанов рассказал, что сейчас "увеличивается количество больных с более тяжелым течением заболевания, в том числе в реанимациях".

"У нас количество людей, которые обращаются в том числе за тестированием, достаточно серьезно уменьшилось. Наши лабораторные центры в некоторых областях работают лишь на 25-30% своей мощности. При этом в некоторых регионах мы фиксируем случаи, когда люди не обращаются к врачу, находятся дома, обращаются только на пятый-седьмой день, если их состояние становится более тяжелым", - сказал Степанов.

Также он призвал при малейших симптомах любого респираторного заболевания сразу обращаться для проведения тестирования.

"У нас есть все возможности делать большое количество тестов, в том числе и так называемые экспресс-тесты на антиген, которые за 15 минут показывают результат", - добавил министр.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине 7 января было зафиксировано 5 тыс. 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1 млн 105 тыс. 169 человек, выздоровели – 778 тыс. 345 человек, умерли – 19 тыс. 588. Проведено 5 млн 733 тыс. 555 ПЦР-тестов.

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Автор: Олег Давыгора