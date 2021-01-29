Глава Минздрава заявил, что одна политсила устроила "какую-то истерию" по этому поводу.

В Украине не будут регистрировать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе онлайн-брифинга.

"Одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Сразу могу сказать, что "можно истерить еще очень долго", никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - заявил он.

Российская вакцина от коронавируса

11 августа 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса Sputnik V. По его словам, одна из его дочерей сделала себе прививку.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна от COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

24 августа Путин договорился с Александром Лукашенко о тестировании российской вакцины против коронавируса на белорусах, и Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена эта вакцина.

С декабря вакциной Sputnik V в РФ делают прививки медработникам и другим гражданам из групп риска.

В Минздраве Украины неоднократно заявляли, что эта вакцина не прошла третью фазу клинических исследований, а потому не может использоваться в Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия навязывает Украине "гибридную" дискуссию о закупке своей вакцины от коронавируса Sputnik V.

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Автор: Константин Гончаров