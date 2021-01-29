Российская вакцина не прошла третью фазу клинических исследований / фото REUTERS
В Украине не будут регистрировать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе онлайн-брифинга.
"Одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Сразу могу сказать, что "можно истерить еще очень долго", никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - заявил он.
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Российская вакцина от коронавируса
- 11 августа 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса Sputnik V. По его словам, одна из его дочерей сделала себе прививку.
- Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна от COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- 24 августа Путин договорился с Александром Лукашенко о тестировании российской вакцины против коронавируса на белорусах, и Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена эта вакцина.
- С декабря вакциной Sputnik V в РФ делают прививки медработникам и другим гражданам из групп риска.
- В Минздраве Украины неоднократно заявляли, что эта вакцина не прошла третью фазу клинических исследований, а потому не может использоваться в Украине.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия навязывает Украине "гибридную" дискуссию о закупке своей вакцины от коронавируса Sputnik V.
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