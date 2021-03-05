Министр подчеркнул, что государство должно обеспечить вакциной, а люди должны начать вакцинироваться.

Максим Степанов назвал прививку единственным способом остановить распространение коронавируса.

Об этом министр здравоохранения сообщил в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

"26951 - это количество жизней украинцев, которые за год забрал COVID-19. Этот счетчик смерти мы должны остановить. И способ его остановить - это вакцинация. Все очень просто. С одной стороны есть страшная болезнь, которая просто уносит жизни. Никто из врачей не может сказать, в каком возрасте и как она будет протекать. Она заканчивается смертью, она заканчивается реанимацией. С другой стороны, есть вакцина, есть средство защиты от этой болезни. Когда ты точно не умрешь, если ты вакцинирован. Когда ты точно не попадешь в реанимацию. Когда ты точно не будешь иметь постковидные последствия", - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что государство должно обеспечить вакциной, а люди должны начать вакцинироваться.

Читайте такжеШмыгаль заявил о начале третьей волны пандемии COVID-19 в Украине

"Это защита, это гарантия жизни. Вакцина равна жизни. Что мы имеем в нашей стране? Мы несколько месяцев в антивакцинальной вакханалии, я по-другому это назвать не могу. У нас сформировались просто какие-то коллаборационисты "ковида", которые делают все, чтобы сорвать вакцинацию. Это не такая вакцина, не такие сроки, то не тот производитель, и еще что-то происходит", - сказал Степанов.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

В среду, 24 февраля, в Украине начали делать прививки от коронавируса медицинским работникам. Первым вакцинировали врача-реаниматолога в Черкассах.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН