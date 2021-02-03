За прошедшие сутки в Минздраве сообщили о 3,2 тысячи новых случаев коронавируса в стране.

Цифры по количеству заболевших коронавирусом в Украине, которые предоставляет Минздрав, не отражают реальную ситуацию.

Об этом заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин в эфире канала "Украина 24".

"Если мы посмотрим данные, то увидим значительное снижение абсолютного количества выявленных случаев COVID-19, но при этом процент госпитализации превышает отметку в более 60%. При том, что в США – 3,5%, в Великобритании – не более 4%. Это говорит о том, что у нас, к сожалению, отсутствует качественная система выявления и работа с контактами. И за 2020 год Украина не наладила эту систему. Поэтому мы не имеем реальных данных в Украине", - заявил врач.

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Государство, по его словам, должно создать те условия, при которых обществу будет удобно выполнять те или иные эпидемические мероприятия

"На сегодняшний день государство не внедряет системно программу инфекционной безопасности. Если мы говорим о статистических данных, то буквально неделю назад у нас приняли приказ Минздрава о системе эпиднадзора за заболеваниями. Но это просто бумажка, ее еще нужно внедрить в государственной системе", - добавил он.

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Автор: Юрий Годован