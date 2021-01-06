Кроме этого, зафиксировано 228 летальных случаев, выздоровели 14 490 человек.

В Украине за сутки зафиксировано 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 203 ребенка и 406 медработников.

Читайте также"Статистика иллюзорна": эпидемиолог оценила, нужен ли локдаун именно с 8 январяОб этом говорится в Телеграм-канале Коронавирус_инфо. В частности, за сутки госпитализированы 2 978 человек; летальных исходов - 228; выздоровели 14 490 человек. За сутки осуществлено 52 968 тестирований (в частности методом ПЦР – 34 938, методом ИФА – 18 030).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 090 496 человек;

выздоровели - 761 898 человек;

летальных исходов - 19 357;

проведено ПЦР-тестирований - 5 680 116.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 931 случай;

Винницкая область - 158 случаев;

Волынская область - 135 случаев;

Днепропетровская область - 225 случаев;

Донецкая область - 259 случаев;

Житомирская область - 88 случаев;

Закарпатская область - 76 случаев;

Запорожская область - 622 случая;

Ивано-Франковская область – 120 случаев;

Киевская область - 596 случаев;

Кировоградская область - 65 случаев;

Луганская область - 187 случаев;

Львовская область - 324 случая;

Николаевская область - 120 случаев;

Одесская область - 668 случаев;

Полтавская область - 309 случаев;

Ровенская область - 243 случая;

Сумская область - 115 случаев;

Тернопольская область - 161 случай;

Харьковская область - 557 случаев;

Херсонская область - 117 случаев;

Хмельницкая область - 316 случаев;

Черкасская область - 345 случаев;

Черновицкая область - 139 случаев;

Черниговская область - 35 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая