За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

В Украине за сутки выявлено 3285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 156 детей и 186 медработников.

Читайте такжеГолубовская прокомментировала спад инфицированных коронавирусом в УкраинеОб этом сообщает Коронавирус_инфо в телеграмм канале. Отмечается, что за сутки были госпитализированы 2159 человек; зафиксировано 165 летальных случаев 165; выздоровели 10 101 человек; проведено тестирований за сутки – 43 643 (в частности методом ПЦР – 25 235, методом ИФА – 18 408).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 227 164 человека;

выздоровели - 1 045 473 человека;

летальных исходов - 23 089;

проведено ПЦР-тестирований - 6 299 699.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев – 330 случаев;

Винницкая область - 192 случая;

Волынская область - 94 случая;

Днепропетровская область - 122 случая;

Донецкая область - 102 случая;

Житомирская область - 62 случая;

Закарпатская область - 129 случаев;

Запорожская область - 211 случаев;

Ивано-Франковская область – 298 случаев;

Киевская область - 164 случая;

Кировоградская область - 40 случаев;

Луганская область - 61 случай;

Львовская область - 182 случая;

Николаевская область - 65 случаев;

Одесская область - 177 случаев;

Полтавская область - 192 случая;

Ровенская область - 101 случай;

Сумская область - 74 случая;

Тернопольская область - 120 случаев;

Харьковская область - 230 случаев;

Херсонская область - 23 случая;

Хмельницкая область - 0 случаев;

Черкасская область - 98 случаев;

Черновицкая область - 165 случаев;

Черниговская область - 53 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая