В Украине за сутки выявлено 3285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 156 детей и 186 медработников.
Читайте такжеГолубовская прокомментировала спад инфицированных коронавирусом в УкраинеОб этом сообщает Коронавирус_инфо в телеграмм канале. Отмечается, что за сутки были госпитализированы 2159 человек; зафиксировано 165 летальных случаев 165; выздоровели 10 101 человек; проведено тестирований за сутки – 43 643 (в частности методом ПЦР – 25 235, методом ИФА – 18 408).
За все время пандемии в Украине
- заболели - 1 227 164 человека;
- выздоровели - 1 045 473 человека;
- летальных исходов - 23 089;
- проведено ПЦР-тестирований - 6 299 699.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.
Количество заболеваний в областях за сутки:
Киев – 330 случаев;
Винницкая область - 192 случая;
Волынская область - 94 случая;
Днепропетровская область - 122 случая;
Донецкая область - 102 случая;
Житомирская область - 62 случая;
Закарпатская область - 129 случаев;
Запорожская область - 211 случаев;
Ивано-Франковская область – 298 случаев;
Киевская область - 164 случая;
Кировоградская область - 40 случаев;
Луганская область - 61 случай;
Львовская область - 182 случая;
Николаевская область - 65 случаев;
Одесская область - 177 случаев;
Полтавская область - 192 случая;
Ровенская область - 101 случай;
Сумская область - 74 случая;
Тернопольская область - 120 случаев;
Харьковская область - 230 случаев;
Херсонская область - 23 случая;
Хмельницкая область - 0 случаев;
Черкасская область - 98 случаев;
Черновицкая область - 165 случаев;
Черниговская область - 53 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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