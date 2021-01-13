За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

За сутки в Украине выявлено 6 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди которых 187 детей и 367 медработников.

Читайте такжеКоронавирус во время локдауна: инфекционист рассказала, когда возможен новый пик заболеваемости в УкраинеОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. В частности за сутки были госпитализированы 2 564 человека; зафиксировано 195 летальных случаев, при этом выздоровели 14 503 человека; проведено тестирований за сутки – 59 931 (в частности методом ПЦР – 35 678, методом ИФА – 24 253).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 130 839 человек;

выздоровели - 826 871 человек;

летальных исходов - 20 214;

проведено ПЦР-тестирований - 5 841 502.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 906 случаев;

Винницкая область - 211 случаев;

Волынская область - 143 случая;

Днепропетровская область - 105 случаев;

Донецкая область - 189 случаев;

Житомирская область - 101 случай;

Закарпатская область - 100 случаев;

Запорожская область - 529 случаев;

Ивано-Франковская область – 134 случая;

Киевская область - 280 случаев;

Кировоградская область - 117 случаев;

Луганская область - 228 случаев;

Львовская область - 277 случаев;

Николаевская область - 172 случая;

Одесская область - 513 случаев;

Полтавская область - 356 случаев;

Ровенская область - 235 случаев;

Сумская область - 159 случаев;

Тернопольская область - 127 случаев;

Харьковская область - 521 случай;

Херсонская область-141 случай;

Хмельницкая область - 348 случаев;

Черкасская область - 269 случаев;

Черновицкая область - 165 случаев;

Черниговская область - 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве:

В Киеве за сутки обнаружили 906 больных коронавирусом. Умерли 13 человек. Всего за период пандемии в столице 2128 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 119 392.

Об этом в Телеграмм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

497 женщин в возрасте от 18 до 94 лет

375 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет

19 девочек от 1 месяца до 14 лет и 15 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

25 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 72 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в сутки 848 человек. Всего коронавирус преодолели 44 828 жителей столицы", - написал мэр.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 165. В Дарницком - 160. В Днепровском - 260. Но в Деснянском районе - 127 случай.

По данным Кличко, в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1393 больных коронавирусом. Из них 5 детей. 864 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1170 человек. Во аппаратами ИВЛ - 32 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - около 36%.

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Автор: Ирина Погорелая