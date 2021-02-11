В Украине за сутки выявлено 5039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник.
Читайте такжеКомпания Sinovac подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в УкраинеОб этом говорится в Телеграмм-канале Коронавірус_інфо. В частности, за сутки были госпитализированы 1784 человека; выписаны из больниц – 2037 человек; зафиксировано 124 летальных случаев; выздоровели 6568 человек; проведено тестирований за сутки – 43 126 (в частности методом ПЦР – 26 739, методом ИФА – 16 387).
За все время пандемии в Украине
- заболели - 1 258 094 человека;
- выздоровели - 1 098 944 человека;
- летальных исходов - 24 058;
- проведено ПЦР-тестирований - 6 474 315.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской областях (367) и Киеве (335).
Количество заболеваний в областях за сутки:
Киев – 335 случаев;
Винницкая область - 392 случая;
Волынская область - 125 случаев;
Днепропетровская область - 306 случаев;
Донецкая область - 156 случаев;
Житомирская область - 367 случаев;
Закарпатская область - 368 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 482 случая;
Киевская область - 159 случаев;
Кировоградская область - 37 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Львовская область - 319 случаев;
Николаевская область - 83 случая;
Одесская область - 155 случаев;
Полтавская область - 126 случаев;
Ровенская область - 139 случаев;
Сумская область - 102 случая;
Тернопольская область - 153 случая;
Харьковская область - 232 случая;
Херсонская область - 42 случая;
Хмельницкая область - 235 случаев;
Черкасская область - 129 случаев;
Черновицкая область - 291 случай;
Черниговская область - 81 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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