Лидерами по количеству инфицированных за сутки являются Ивано-Франковская, Винницкая и Закарпатская области.

В Украине за сутки выявлено 5039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник.

Читайте такжеКомпания Sinovac подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в УкраинеОб этом говорится в Телеграмм-канале Коронавірус_інфо. В частности, за сутки были госпитализированы 1784 человека; выписаны из больниц – 2037 человек; зафиксировано 124 летальных случаев; выздоровели 6568 человек; проведено тестирований за сутки – 43 126 (в частности методом ПЦР – 26 739, методом ИФА – 16 387).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 258 094 человека;

выздоровели - 1 098 944 человека;

летальных исходов - 24 058;

проведено ПЦР-тестирований - 6 474 315.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской областях (367) и Киеве (335).

Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев – 335 случаев;

Винницкая область - 392 случая;

Волынская область - 125 случаев;

Днепропетровская область - 306 случаев;

Донецкая область - 156 случаев;

Житомирская область - 367 случаев;

Закарпатская область - 368 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 482 случая;

Киевская область - 159 случаев;

Кировоградская область - 37 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Львовская область - 319 случаев;

Николаевская область - 83 случая;

Одесская область - 155 случаев;

Полтавская область - 126 случаев;

Ровенская область - 139 случаев;

Сумская область - 102 случая;

Тернопольская область - 153 случая;

Харьковская область - 232 случая;

Херсонская область - 42 случая;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черкасская область - 129 случаев;

Черновицкая область - 291 случай;

Черниговская область - 81 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая