В Украине за сутки выявлено 3 776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 115 детей и 172 медработника.
Читайте такжеВрач назвала условие, при котором человечество не сможет справится с коронавирусомОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм-канале. В частности, за сутки госпитализированы 2 430 человек; зафиксировано 145 летальных случаев, выздоровели – 14 250 человек; также проведено тестирований 47 120 (в частности методом ПЦР – 27 041, методом ИФА – 20 079).
За все время пандемии в Украине
- заболели - 1 200 883 человека;
- выздоровели - 980 085 человек;
- летальных исходов - 22 202;
- проведено ПЦР-тестирований - 6 152 298.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.
Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 437 случаев;
Винницкая область - 158 случаев;
Волынская область - 76 случаев;
Днепропетровская область - 188 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 107 случаев;
Закарпатская область-86 случаев;
Запорожская область - 204 случая;
Ивано-Франковская область – 167 случаев;
Киевская область - 276 случаев;
Кировоградская область - 48 случаев;
Луганская область - 49 случаев;
Львовская область - 221 случай;
Николаевская область - 174 случая;
Одесская область - 185 случаев;
Полтавская область - 116 случаев;
Ровенская область - 164 случая;
Сумская область - 85 случаев;
Тернопольская область - 96 случаев;
Харьковская область - 238 случаев;
Херсонская область - 64 случая;
Хмельницкая область - 169 случаев;
Черкасская область - 126 случаев;
Черновицкая область - 169 случаев;
Черниговская область - 30 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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