За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

В Украине за сутки выявлено 3 776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 115 детей и 172 медработника.

Читайте такжеВрач назвала условие, при котором человечество не сможет справится с коронавирусомОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм-канале. В частности, за сутки госпитализированы 2 430 человек; зафиксировано 145 летальных случаев, выздоровели – 14 250 человек; также проведено тестирований 47 120 (в частности методом ПЦР – 27 041, методом ИФА – 20 079).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 200 883 человека;

выздоровели - 980 085 человек;

летальных исходов - 22 202;

проведено ПЦР-тестирований - 6 152 298.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 437 случаев;

Винницкая область - 158 случаев;

Волынская область - 76 случаев;

Днепропетровская область - 188 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 107 случаев;

Закарпатская область-86 случаев;

Запорожская область - 204 случая;

Ивано-Франковская область – 167 случаев;

Киевская область - 276 случаев;

Кировоградская область - 48 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Львовская область - 221 случай;

Николаевская область - 174 случая;

Одесская область - 185 случаев;

Полтавская область - 116 случаев;

Ровенская область - 164 случая;

Сумская область - 85 случаев;

Тернопольская область - 96 случаев;

Харьковская область - 238 случаев;

Херсонская область - 64 случая;

Хмельницкая область - 169 случаев;

Черкасская область - 126 случаев;

Черновицкая область - 169 случаев;

Черниговская область - 30 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая