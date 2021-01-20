За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

В Украине по состоянию на 20 января 2021 года выявлено 4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди которых 161 ребенок и 239 медработников.

Читайте такжеПочти 45 тысяч гривен стоил Украине один госпитализированный с коронавирусом в 2020 году - НСЗУОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. В частности, за сутки госпитализированы 2 011 человек; зафиксировано 212 летальных случаев, выздоровели 14501 человек. Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 45790 (в частности методом ПЦР – 26792, методом ИФА – 18 998).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 172 038 человек;

выздоровели - 900 749 человек;

летальных исходов - 21 258;

проведено ПЦР-тестирований - 6 009 914.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 606 случаев;

Винницкая область - 178 случаев;

Волынская область - 103 случая;

Днепропетровская область - 157 случаев;

Донецкая область - 208 случаев;

Житомирская область - 92 случая;

Закарпатская область - 76 случаев;

Запорожская область - 423 случая;

Ивано-Франковская область – 149 случаев;

Киевская область - 226 случаев;

Кировоградская область - 39 случаев;

Луганская область - 76 случаев;

Львовская область - 195 случаев;

Николаевская область - 114 случаев;

Одесская область - 223 случая;

Полтавская область - 158 случаев;

Ровенская область - 111 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 120 случаев;

Харьковская область - 335 случаев;

Херсонская область - 48 случаев;

Хмельницкая область - 165 случаев;

Черкасская область - 200 случаев;

Черновицкая область - 198 случаев;

Черниговская область - 80 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая