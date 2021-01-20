В Украине по состоянию на 20 января 2021 года выявлено 4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди которых 161 ребенок и 239 медработников.
Читайте такжеПочти 45 тысяч гривен стоил Украине один госпитализированный с коронавирусом в 2020 году - НСЗУОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. В частности, за сутки госпитализированы 2 011 человек; зафиксировано 212 летальных случаев, выздоровели 14501 человек. Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 45790 (в частности методом ПЦР – 26792, методом ИФА – 18 998).
За все время пандемии в Украине
- заболели - 1 172 038 человек;
- выздоровели - 900 749 человек;
- летальных исходов - 21 258;
- проведено ПЦР-тестирований - 6 009 914.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.
Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 606 случаев;
Винницкая область - 178 случаев;
Волынская область - 103 случая;
Днепропетровская область - 157 случаев;
Донецкая область - 208 случаев;
Житомирская область - 92 случая;
Закарпатская область - 76 случаев;
Запорожская область - 423 случая;
Ивано-Франковская область – 149 случаев;
Киевская область - 226 случаев;
Кировоградская область - 39 случаев;
Луганская область - 76 случаев;
Львовская область - 195 случаев;
Николаевская область - 114 случаев;
Одесская область - 223 случая;
Полтавская область - 158 случаев;
Ровенская область - 111 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 120 случаев;
Харьковская область - 335 случаев;
Херсонская область - 48 случаев;
Хмельницкая область - 165 случаев;
Черкасская область - 200 случаев;
Черновицкая область - 198 случаев;
Черниговская область - 80 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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