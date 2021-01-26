Минздрав заявляет, что в Украине за сутки обнаружили 2 779 новых случаев COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2779 человек, зафиксировано 133 летальных случая, 12 538 пациентов выздоровели.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших за вчера 95 детей и 175 медработников. 891 человек был госпитализирован.

Суточный показатель заболеваемости один из самых низких за последние четыре месяца. Днем ранее обнаружили 2516 инфицированных. 28 сентября за сутки заболела 2671 лицо, с этого момента ежедневно фиксировали более 3000 случаев заражения COVID-19. Также за сутки снова выздоровел значительно больше людей, чем заболело. Такая тенденция наблюдается уже более двух недель.

Всего вчера провели 32 030 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15441.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в Украине подтвердили коронавирус в 1 миллиона 197 тысяч 107 человек, выздоровели - 965 835, умерло - 22 057.

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В Киеве за минувшие сутки выявили 375 больных с коронавирусной инфекцией, 9 человек умерли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Среди новых заболевших - 210 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и 154 мужчины в возрасте от 23 до 87 лет. Также коронавирус выявлен у 4 девочек в возрасте от 6 месяцев до 13 лет и 7 мальчиков от 5 до 17 лет. Заболели, в частности, 6 медиков.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Днепровском районе - 68, Дарницком - 62 и Святошинском - 52 случая», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали за сутки 42 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

«Всего коронавирус унес жизни 2 тыс. 292 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 126 тыс. 639», - отметил Кличко.

По его информации, за прошедшие сутки зафиксировано 1 тыс. 639 случаев выздоровления от COVID-19, всего коронавирус преодолели 60 тыс. 152 жителя Киева.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая