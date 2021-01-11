В стандарт первичной медицинской помощи добавлен быстрый тест на антиген, результат которого можно получить через 15 минут после тестирования.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) определила перечень лиц, которым будут делать быстрые тесты на антиген к коронавирусу.

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Об этом говорится в сообщении НСЗУ по результатам пресс-брифинга.

В частности, в стандарт первичной медицинской помощи добавлено скрининговое обследование - тестирование методом экспресс-диагностики - быстрый тест на антиген, результат которого можно получить через 15 минут после тестирования.

Отмечается, что быстрые тесты поступают в региональные департаменты здравоохранения. Они же будут распределять нужное их количество в учреждения здравоохранения, которые оказывают первичную медицинскую помощь.

Кому будут делать быстрые тесты на COVID-19

Итак, скрининговое исследование на определение антигена SARS-CoV-2 проводят:

людям с подозрением на COVID-19;

людям с симптомами тяжелого острого респираторного синдрома, других ОРВИ или с признаками пневмонии;

пациентам, подлежащим плановой госпитализации;

лицам, которые были в тесном контакте с больным COVID-19 и тем, кто вернулся из регионов, где зафиксировано масштабное распространение коронавируснойболезни.

В НСЗУ отметили, что скрининговое исследование проводится при наличии соответствующих тестов в медицинском учреждении.

Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4 тыс. 288 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 119 тыс. 314 человек, выздоровели - 796 тыс. 417 человек, умерли - 19 тыс. 835. Проведено 5 млн 781 тыс. 951 ПЦР-тестирований.

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Автор: Константин Гончаров