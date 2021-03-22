Это несоблюдение населением противоэпидемических требований и сезонное повышение уровня заболеваемости ОРВИ.

В Центре общественного здоровья назвали причины увеличения в Украине количества больных COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, причины на пресс-конференции назвал генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родына.

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По его мнению, увеличение количества больных COVID-19 происходит по двум причинам.

В частности, первая - это нарушение населением противоэпидемических требований, в частности, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, что позволило бы предотвратить заражение.

"Вторая причина - это то, что при анализе динамики острых респираторных вирусных инфекций в течение последних 5-7 лет мы видим подъем ОРВИ в период февраля-марта", - отметил Родына.

Гендиректор ЦОЗ уточнил, что, поскольку COVID-19 - это тоже ОРВИ и передается от человека к человеку так же, как ОРВИ и грипп, то и повышение уровня заболеваемости совпало с сезонным повышением уровня заболеваемости ОРВИ.

"То есть, это в очередной раз говорит о том, что нам нужно быть осторожными, соблюдать противоэпидемические меры для того, чтобы уберечься не только от COVID-19, но и от гриппа, не менее опасного, а также от простудных заболеваний", - подчеркнул он.

Коронавирус в Украине: последние данные

По данным Минздрава, 21 марта в Украине было зарегистрировано 7 тыс. 893 новых случая COVID-19, умерли 157 человек.

Сегодня жесткие карантинные ограничения из-за стремительного распространения заболевания введены в Киеве, а также в семи областях: Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Сумской и Черновицкой.

С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболели свыше 1,5 млн человек, умерли – более 30 тысяч.

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Автор: Антонина Доломанжи