Ранее такое расследование длилось 15 дней.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отмечает, что срок расследования смерти медицинского работника вследствие инфицирования коронавирусом сокращен до 5 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Говоря о вопросах получения гарантированных законом страховых выплат членам семей медиков, умерших вследствие инфицирования коронавирусом, Ляшко напомнил, что правительство упростило механизмы расследования таких случаев и получения гарантированных законом страховых выплат.

"Отныне расследования будут проводиться комиссией учреждения здравоохранения, где работал пострадавший медицинский работник, без привлечения работников Государственной инспекции труда и Фонда социального страхования. Сокращены сроки проведения такого расследования: теперь расследование должно завершиться в течение 5 дней. Ранее такое расследование длилось 15 дней" , - рассказал Ляшко.

По словам Ляшко, такое решение позволит уменьшить количество бумажных бюрократических процедур при оформлении и получении страховых выплат членами семей определенных категорий медработников в случае их смерти.

"Этот порядок будет распространяться на медицинских работников, привлеченных к оказанию первичной медицинской помощи, экстренной медпомощи, а также некоторых видов специализированной медицинской помощи. В частности, на работников учреждений здравоохранения, которые сегодня включены в перечень учреждений здравоохранения, предоставляющих медицинскую помощь больным коронавирусной болезнью", - пояснил Ляшко.

Он отметил, что риск инфицирования среди этих работников намного выше по сравнению с другими медицинскими профессиями.

Расследование смертельных случаев среди медиков от COVID-19

5 января Кабинет министров урегулировал процедуру расследования случаев смерти от COVID-19 медицинских работников, предоставляющих помощь пациентам с коронавирусной болезнью. Речь идет о Постановлении "Некоторые вопросы расследования случаев смерти отдельных категорий медицинских работников".

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Документом урегулирована процедура расследования случаев смерти в результате инфицирования коронавирусом медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, предоставляющих первичную, экстренную, а также в стационарных условиях вторичную (специализированную) и третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

Применяется к случаям смертей, возникших в течение действия карантина, установленного Кабинетом министров, и в течение трех месяцев с даты его завершения.

В частности, определен порядок создания и работы комиссии по расследованию таких случаев, сроков предоставления заключений и т. п.

Также внесены изменения в порядок осуществления страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников от COVID-19, и определения их размеров.

Как сообщили в пресс-службе правительства, урегулирование процедуры расследования случаев смерти медработников от COVID-19 при исполнении профессиональных обязанностей обеспечит соблюдение государственных гарантий, предусмотренных статьей 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней". Также реализация решения правительства обеспечит упрощение получения страховых выплат, предусмотренных этой статьей.

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Автор: Татьяна Поляковская