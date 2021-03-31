У ребенка была сопутствующая патология - врожденные пороки сердца.

В Харьковской области зарегистрирован второй летальный случай от СОVID-19 среди детей - умер двухмесячный младенец.

Читайте такжеВ Харькове умерла 8-месячная девочка с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины».

«За последние 3 дня от СОVID-19 умерли два ребенка. Ребенок 11 лет из Нововодолажского района более 2 недель находился в реанимации, была поражена еще одним опасным возбудителем - герпесвирусом. У двухмесячного ребенка из города Бахмут Донецкой области была сопутствующая патология - врожденные пороки сердца, находился в нашей области на стационарном лечении», - говорится в сообщении.

В лабораторном центре добавили, что особенностью третьей волны СОVID-19 является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% против 3,0% в январе. Течение болезни у детей приобрело большую тяжесть.

Отмечается, что в области в текущем месяце заболели 1334 ребенка. Большинство - учащиеся общеобразовательных учреждений, дошкольники составляют 38,9%, трое младенцев, рожденных от больных матерей.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская