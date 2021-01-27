Глава МИД отметил, что с помощью Евросоюза Венгрия не получает достаточного количества вакцин.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил решение венгерских властей закупить российскую вакцину Sputnik V от коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал во время совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве.

"Национальным интересом Венгрии является ускорение процесса прививок. Ежедневно мы имеем 100-150 жертв эпидемии. И экономика Венгрии ежедневно получает ущерб порядка 10-15 миллиардов форинтов. И чем скорее и чем больше людей мы сможем привить, тем скорее мы сможем поставить на ноги нашу экономику. Но, к сожалению, эти закупки проводятся централизованным способом в Европейском Союзе, и мы получаем гораздо меньше доз для прививок", - сказал Сийярто.

В этой связи, по его словам, в Венгрии решили вести переговоры с Китаем и Россией, чтобы закупить вакцины.

Сийярто сказал, что компетентные органы Венгрии выдали разрешение на закупку российской вакцины.

"Если венгерские органы выдадут разрешение на китайскую вакцину, то, конечно, мы тоже будем ее использовать. Но на территории Венгрии можно употреблять только такие вакцины, которые получили разрешение от национальных органов, и мы ждем мнения наших специалистов", - добавил Сийярто.

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Российская вакцина от коронавируса

Ранее Кулеба отмечал, что Россия навязывает Украине "гибридную" дискуссию о закупке своей вакцины от коронавируса Sputnik V.

11 августа 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса Sputnik V. По его словам, одна из его дочерей сделала себе прививку.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна от COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

24 августа Путин договорился с Александром Лукашенко о тестировании российской вакцины против коронавируса на белорусах, и Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена эта вакцина.

С декабря вакциной Sputnik V в РФ делают прививки медработникам и другим гражданам из групп риска.

В Минздраве Украины неоднократно заявляли, что эта вакцина не прошла третью фазу клинических исследований, а потому не может использоваться в Украине.

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Автор: Виталий Саенко