С 25 января по 28 февраля в Украине будут действовать карантин "оранжевой" зоны, а также дополнительные ограничения, введенные в декабре.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что благодаря усиленным карантинным мерам ситуацию с COVID-19 стабилизировали.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в полночь в Украине прекращает действие усиленный карантин. Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29000, то сегодня цифра составляет 18651 человек", - отметил глава Минздрава.

Степанов напомнил, что с 25 января в Украине будут действовать карантинные ограничения, которые были в декабре 2020 года.

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Локдаун в Украине: какие ограничения будут действовать с 25 января

9 декабря 2020 года правительство приняло решение о введении в Украине усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января.

С 25 января по 28 февраля в Украине будет действовать карантин "оранжевой" зоны, а также дополнительные ограничения, введенные в декабре.

Так, согласно решению правительства, на территории Украины будет запрещено:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более 1 человека на 10 кв. м;

работа заведений общественного питания с 23:00 до 07:00 (кроме доставки заказов на вынос, при этом проведение расчетных операций прекращается после 22:00.

религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более 1 человека на 5 кв. м (на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими).

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий с участием более 20 человек и несоблюдение дистанции в 1,5 м;

работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;

посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

проведение медучреждениями плановых госпитализаций (не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, больным с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента и т.п.);

деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме учреждений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 20 кв. м помещения;

пребывание в общественных местах, транспорте без одетых защитных масок; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;

посещение посторонними лицами учреждений и заведений социальной защиты;

проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов) и др.

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Автор: Светлана Закелова