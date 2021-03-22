Доктор биологических наук считает решение о введении жестких норм карантина своевременным и рациональным, ведь новые штаммы COVID-19 стремительно распространяются, в отличие от "классического варианта", что был раньше.

Пик больных коронавирусом может быть примерно через месяц. Усиливать карантинные меры, даже вводить локдаун, в Украине стоит на старте более активного распространения инфекции с целью недопущения коллапса в медицинской системе.

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Об этом рассказал академик НАН и НАМН Украины, доктор биологических наук, председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко, комментируя вопрос о целесообразности введения более жестких противоэпидемических ограничений в некоторых регионах Украины, пишет OBOZREVATEL.

"Я считаю, что ситуация угрожающая. Мы должны иметь четкую государственную позицию по этому поводу. Введение более строгих норм карантина, даже и локдауну, должно быть в начале увеличения количества инфицирования людей в начале увеличения распространения инфекции. Пик будет, думаю, не раньше, чем через месяц, может даже и позже. Но этот максимум может быть очень высоким, или умеренным. Сейчас мы делаем все для того, чтобы количество людей, которые будут инфицированы и заболеют, было как можно меньше", – пояснил академик НАМН.

Комисаренко считает решение о введении жестких норм карантина своевременным и рациональным, ведь новые штаммы COVID-19 стремительно распространяются, в отличие от "классического варианта", что был раньше.

"Мы с вами являемся свидетелями того, что уже есть новые варианты вируса, которые более агрессивны и контагиозны, быстрее распространяются. Кроме того, имеются свидетельства клиницистов, что и течение заболевания наблюдается более тяжелое, чем раньше. Сейчас в стране сложилась ситуация, что практически во всех областях раньше или позже будет увеличение количества инфицированных. Тогда может быть большая нагрузка на систему здравоохранения", – подчеркнул Комиссаренко.

Сами же люди, по словам специалиста, должны и в дальнейшем соблюдать:

масковый режим, находясь в помещении;

заботиться о личной гигиене (мыть и дезинфицировать руки);

соблюдать физическое дистанцирование между людьми;

проветривать помещение и обрабатывать рабочие поверхности;

вакцинироваться от коронавируса, у кого есть такая возможность.

"Вакцинация является сейчас единственным эффективным путем предотвращения инфицирования", - добавил председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО.

Коронавирус в Украине: ситуация на 22 марта 2021 года

Украина оказалась на пятом месте в Европе и на девятом месте в мире по распространению коронавирус. В стране заразились 11 145 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Среди европейских стран больше всего больных обнаружили во Франции – 30,5 тысяч, Польше – 21,8 тысяч, Италии – 20 тысяч и Германии – 11 тысяч.

В мире лидерами по заболеваемости COVID-19 21 марта оказались Бразилия – 47,7 тысяч, Индия – 47 тысяч, в США – 39 тысяч и Франция – 30 тысяч новых зараженных. Следом в рейтинге Польша, Турция, Италия, Германия и Украина.

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Автор: Виктория Гордиенко