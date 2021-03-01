Голубовская прогнозирует увеличение летальности, в том числе у молодых пациентов.

Клиническое течение коронавируса COVID-19 в 2021 году существенно изменилось.

Об этом сообщила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

По словам Голубовской, особенности течения коронавируса в 2021 году заключаются в следующем:

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доля молодых людей 30+ с тяжёлым течением заболевания заметно возросла;

участились случаи обострения процесса в остром периоде, что всегда утяжеляет течение и ухудшает прогноз;

информативность некоторых простых лабораторных показателей, например, СРБ, снизилась, т.е. имеет место отсутствие корреляции его низких значений с тяжестью течения болезни;

о традиционном нашем ожидании улучшения состояния с 14-16 дня болезни можно забыть, приблизительно у трети госпитализированных больных именно с этого времени или чуть раньше наступает ухудшение, иногда очень серьёзное;

резистентность к традиционным методам лечения.

Голубовская допускает, что речь может идти о новом штамме возбудителя заболевания. "Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличение летальности, в т.ч. у молодых людей", - добавила она.

Врачам она специалист посоветовала при ведении больных коронавирусом ориентироваться на клинику заболевания, а лабораторные показатели оценивать критически.

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Автор: Юрий Годован