Клиническое течение коронавируса COVID-19 в 2021 году существенно изменилось.
Об этом сообщила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.
По словам Голубовской, особенности течения коронавируса в 2021 году заключаются в следующем:
Читайте также"Внести частицу в науку": в Минздраве поддержали испытания новой вакцины от коронавируса на украинцах
- доля молодых людей 30+ с тяжёлым течением заболевания заметно возросла;
- участились случаи обострения процесса в остром периоде, что всегда утяжеляет течение и ухудшает прогноз;
- информативность некоторых простых лабораторных показателей, например, СРБ, снизилась, т.е. имеет место отсутствие корреляции его низких значений с тяжестью течения болезни;
- о традиционном нашем ожидании улучшения состояния с 14-16 дня болезни можно забыть, приблизительно у трети госпитализированных больных именно с этого времени или чуть раньше наступает ухудшение, иногда очень серьёзное;
- резистентность к традиционным методам лечения.
Голубовская допускает, что речь может идти о новом штамме возбудителя заболевания. "Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличение летальности, в т.ч. у молодых людей", - добавила она.
Врачам она специалист посоветовала при ведении больных коронавирусом ориентироваться на клинику заболевания, а лабораторные показатели оценивать критически.
Коронавирус в Украине: другие новости
- Медики утверждают, что им приходится выбрасывать часть доз вакцины от COVID-19
- Еще семь областей могут перевести в "красную" зону карантина - Ляшко
- За сутки от коронавируса в Украине умерли почти сто человек
- За 4 дня в Украине сделано более трех тысяч прививок от COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram