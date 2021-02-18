Пока неизвестно, насколько эффективны вакцины против южноафриканского штамма.

Южноафриканский штамм коронавируса оказался более заразным, чем обычный вариант.

Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, передает РБК-Украина.

При этом она убеждена, что карантинные меры должны помочь взять под контроль его распространение.

"Данный штамм является более заразным, как и британский. Но я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социальной дистанции, распространение можно взять под контроль", - сказала ван Керкхове.

По ее словам, пока неизвестно, насколько эффективны вакцины против южноафриканского штамма.

При этом, существенной разницы в течении болезни после инфицирования новыми вариантами не зафиксировано.

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Новые штаммы коронавируса: что известно

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавирус, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

Впоследствии обнаружили новые штаммы коронавируса в ЮАР, Бразилии и Германии. Ученые предполагают, что новые мутации коронавируса более заразные, чем другие варианты вируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, британский штамм коронавируса обнаружили в 60 странах и территориях, южноафриканский - в 23.

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Автор: УНИАН