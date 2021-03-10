Министерство здравоохранения Украины прогнозирует увеличение количества случаев COVID-19 до конца апреля.

Медицинская система Украины готова к третьей волне распространения коронавирусной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства.

"Медицинская система Украины готова к третьей волне, ведь процесс усиления ее возможностей не останавливался с начала пандемии", - отметил он.

Читайте такжеУкраина ожидает прибытия вакцины Pfizer от COVID-19 в ближайшие неделиПо словам премьера, обеспечено максимальное количество койкомест с подведенным кислородом, сейчас это более 60 тыс.

Третья волна распространения коронавируса в Украине

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны опасности.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась Третья волна распространения COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует увеличение количества случаев COVID-19 до конца апреля.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6 377 человек, летальных исходов - 219, выздоровевших - 5 687 пациентов. Среди новых больных 309 детей и 263 медработника.

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Автор: Леся Лещенко