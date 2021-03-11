В организации отмечали, что до этого мир никогда не сталкивался с пандемией, которую вызвал коронавирус.

Ровно год назад, 11 марта 2020-го, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

«Мы пришли к выводу, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию», – заявил в тот день генеральный директор организации Тедрос Адхан Гебрейесус.

Читайте такжеУкраина одобрила китайскую вакцину от коронавируса – ReutersТогда он также отметил, что мир еще никогда прежде не сталкивался с пандемией, которую вызвал коронавирус и которую можно контролировать.

Глава ВОЗ был уверен, что страны могут изменить ход этой пандемии, «если будут вовремя обнаруживать и изолировать больных».

Первые случаи заражения: где «родился» вирус

Считается, что первые случаи инфицирования произошли в китайском Ухане и были связаны с рынком, на котором продаются морепродукты, а также птицы, змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные.

Дело в том, что в ходе расшифровки генома коронавируса в нем обнаружили составные части, близкие коронавирусам летучих мышей и панголинов. И на уханьском рынке были все условия для рекомбинации коронавирусов этих животных.

Впервые такая версия появилась в заявлении городских властей Уханя 31 декабря 2019 года.

Как передается коронавирус

Вирусом SARS-CoV-2 можно заразиться:

воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре);

контактно-бытовым путем (через рукопожатия, предметы обихода);

воздушно-пылевым путем (с пылевыми частицами в воздухе).

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает.

Кроме того, он может распространяться, когда инфицированный человек касается любой поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз.

Считается, что инфицированный наиболее заразен в течение первых трех дней после появления симптомов, хотя распространение возможно и до появления симптомов, а также через людей, у которых нет симптомов.

Симптомы коронавируса

К наиболее распространенным симптомам относятся:

высокая температура тела;

сухой кашель (или с небольшим количеством мокроты);

боль в мышцах;

одышка;

утомляемость.

Среди редких симптомов называют головную боль, заложенность грудной клетки, кровохарканье, тошноту, рвоту, диарею.

COVID-19 в мире: статистика и страны-«лидеры» по количеству заражений

По состоянию на утро 10 марта 2021-го в мире подтвердили 117 миллионов 556 тысяч 299 случаев заражения коронавирусом. Число умерших во всем мире от связанных с COVID-19 заболеваний составило 2 миллиона 610 тысяч 128. Выздоровели при этом более 92 миллиона человек.

Первое место по числу заразившихся и скончавшихся остаются США. Там выявили более 29 миллионов случаев инфицирования, зафиксировали почти 530 тысяч летальных исходов, а излечились около 20 миллионов человек.

Второе место занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 миллионов 262 тысяч 707, число скончавшихся – 158 тысяч 69, поправились около 11 миллионов человек.

Третье место – у Бразилии. За время пандемии в стране зарегистрировали 11 миллионов 122 тысяч 429 заболевших, из них умерли 268 тысяч 370 человек, а вылечились более 9,8 миллиона.

COVID-19 в Украине: последние данные

По состоянию на утро 10 марта в Украине выявили 1 миллион 416 тысяч 438 заражений.

При этом выздоровели 1 миллион 204 тысяч 916 человек, умерли – 27 тысяч 423.

Больше всего заражений за последние сутки обнаружили в Киеве, Одесской, Винницкой, Черновицкой и Львовской областях.

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Автор: Катерина Шварц