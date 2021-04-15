В организме беременной женщины происходят определенные изменения, поэтому важно применять профилактические средства, чтобы не заразиться вирусной инфекцией.

Любая вирусная инфекция во время беременности – дополнительный риск. То же самое касается и болезни COVID-19, вызванной коронавирусом.

Особенности COVID-19 у беременных

С момента открытия коронавирусной инфекции прошло уже более года, однако до сих пор доподлинно неизвестно о ее влиянии на беременность.

У беременных женщин с COVID-19 реже бывают симптомы болезни по сравнению с небеременными женщинами. Разной и индивидуальной является симптоматика коронавируса у беременных – у кого-то наблюдается потеря обоняния, температура, пневмония, а у других может и не быть этих признаков.

Читайте такжеЭксперт ВОЗ прогнозирует, что коронавирус со временем станет сезонным заболеваниемСамыми распространенными симптомами, о которых сообщали беременные женщины и недавно родившие были, в частности, повышенная температура и кашель. Но у них температура встречалась даже реже боли в мышцах, по сравнению с небеременными женщинами репродуктивного возраста.

В то же время, как отмечается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), беременные женщины подвержены высокому риску развития тяжелых форм COVID-19. В случае тяжелого течения болезни они чаще нуждаются в лечении в отделении интенсивной терапии и подключение к искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чем женщины репродуктивного возраста без беременности.

У женщин, болевших COVID-19, чаще бывают преждевременные роды. При этом каждый четвертый младенец, рожденный женщинами с коронавирусной инфекцией, нуждался в неонатальной помощи. Однако мало данных о причинах преждевременных родов и показаниях, по которым новорожденные малыши нуждались в медпомощи.

В инфицированных коронавирусом увеличивается риск тромбирования, а это влияет на развитие плода кровоснабжение и дыхание. Поэтому своевременная помощь беременным препаратами для разжижения крови помогает избежать осложнений.

Беременность и новые штаммы коронавируса

Выявленные новые штаммы коронавируса тяжелее переносятся беременными женщинами, чем "китайский". По данным врачей, кое-где наблюдается критическое течение у беременных в третьем триместре беременности с последующим переводом их на искусственную вентиляцию легких.

Как младенец может инфицироваться коронавирусом

Считается, что передача коронавируса младенцам происходит преимущественно капельным путем после рождения, когда ребенок контактирует с матерью или другими людьми, которые за ней ухаживают и имеют заболевание COVID-19.

Способность активного вируса передаваться внутриутробно или во время родов еще точно не установлена. Поэтому вероятность передачи коронавируса от матери к плоду во время беременности – мала.

Стоит ли изолировать младенца от матери, больной COVID-19

Учитывая это, новорожденного малыша не стоит изолировать от матери. Делать это советуют только в случае, когда у матери тяжелое течение болезни или не может ухаживать за малышом, или же ребенок преждевременно рожденный и мало весит, поэтому имеет высокие риски осложнений.

Может ли женщина с COVID-19 кормить грудью

Грудное вскармливание детей не запрещается. Однако мамы с подозрением или с подтвержденным COVID-19 должны проводить его с соблюдением мер безопасности.

В частности, во время кормления мать должна надевать маску, мыть руки до и после контакта с ребенком, а также регулярно очищать и дезинфицировать поверхности, к которым прикасается.

Можно ли беременным вакцинироваться от COVID-19

Беременные женщины могут тяжелее переносить болезнь COVID-19 и являются группой риска, однако они не принимали участия в клинических исследованиях. Поэтому пока мало данных, чтобы говорить о безопасности вакцинации.

Специалисты советуют беременным женщинам, работающим, в частности, в сфере здравоохранения или имеющим сопутствующие заболевания, обсудить с врачом возможность вакцинации. Вполне возможно, что польза вакцинации превышает возможные риски.

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Автор: Алина Вишневская