Эксперты скептически относятся к официальной статистике.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил, что "в Таджикистане на сегодняшний день коронавируса нового типа нет".

Об этом он заявил 26 января в послании парламенту, пишет Радио Озоди.

По словам Рахмона, начиная с 1 января в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа.

Однако, по его словам, отсутствие коронавируса не означает, что жители могут не соблюдать санитарно-гигиенические правила. Он также потребовал помещать всех прибывающих из других стран под карантин.

Основное внимание в вопросе соблюдения граданами правил гигиены президент Таджикистана уделил свадьбам и работе мечетей. Он предупредил прихожан, что в случаях несоблюдения санитарно-гигиенических норм и правил "мечети не будут работать".

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Мечети в Таджикистане должны открыться с 1 февраля. Ранее власти уже предупреждали о том, что в случае, если граждане не будут соблюдать санитарные и гигиенические нормы, то мечети будут закрыты. Однако жители, и прежде всего прихожане, спрашивают, почему власти не обращают внимание на общественный транспорт и рынки, где очень часто эти нормы и правила не соблюдаются.

Коронавирус в Таджикистане

Минздрав Таджикистана с начала года сообщил о единичных случаях выявления больных коронавирусом лишь 2, 5 и 10 января.

По информации этого ведомства, после 10 января в стране не выявлено ни одного нового случая заболевания вирусом.

Однако эксперты скептически относятся к официальной статистике, заявляя, что масштабы заражения и смертности от коронавируса нового типа в разы выше, чем утверждает Минздрав.

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Автор: УНИАН