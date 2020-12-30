Глава киевской Госпотребслужбы прогнозирует постепенный рост заболеваемости COVID-19 до февраля.

В начале 2021 года рост количества заболеваний коронавирусом в Киеве и Украине будет на минимальном уровне.

По словам начальника киевской Госпотребслужбы Олега Рубана, уже появились первые характеристики того, что коронавирус перешел в сезонное заболевание, передает Обозреватель.

"Для Украины характерно снижение заболеваемости за последние две недели года, при этом с минимальными показателями первых двух недель следующего года. Это связано с каникулами, отпусками и праздниками. И постепенным подъемом заболеваемости в третью, четвертую неделю января. Пик ожидается в первые две недели февраля", - сказал Рубан.

Он также добавил, что локдаун с 8 января даст возможность снизить скорость распространения коронавируса.

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"Мы будем наблюдать постепенный рост до февраля, а не скачками", – резюмировал Рубан.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введение усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Также, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений "оранжевой" зоны, которые действуют сегодня, до 28 февраля 2021 года.

Кроме этого, правительство разрешило заведениям питания в новогоднюю ночь работать до 01:00, а не до 23:00.

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Автор: УНИАН