По мнению руководителя профильного парламентского комитета Михаила Радуцкого, если снять часть карантина заблаговременно, то это может спровоцировать новую вспышку коронавирусной болезни.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий отметил, что пик третьей волны COVID-19 в Украине еще не наступил, поэтому нужно очень внимательно подходить к смягчению карантинных ограничений.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в Ивано-Франковской области комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о поэтапном ослабление карантина. С сегодняшнего дня открываются детские сады. Если эпидситуация улучшится, то с 5 апреля возобновят обучение в школах учеников первых-четвертых классов. Также комиссия сняла посты полиции на въездах в область, но оставила их возле населенного пункта Поляница, где остаются высокими показатели заболеваемости.

Вместе с тем Радуцкий рекомендовал не спешить с ослаблением карантина.

«Пик третьей волны в стране еще не наступил, поэтому нужно очень внимательно подходить к смягчению карантина. Если снять часть из них заблаговременно, то это может спровоцировать новую вспышку коронавирусной болезни», - подчеркнул он.

По словам парламентария, особенно это касается западных областей, в которых традиционно активный трафик с соседними странами. В то же время в Польше эпидемия вышла на пиковые показатели - 26 марта зафиксирован антирекорд - 35 тысяч инфицированных в сутки. Сегодня правительство Польши готовит решение о введении комендантского часа.

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В Германии количество новых больных за сутки значительно выросло до рекордных 25 тысяч. Поэтому власти Германии срочно усилили карантин и планируют еще более жесткие меры.

Большинство других европейских стран после определенного смягчения карантина вновь вернулись к жестким ограничениям, заметил Радуцкий.

«В последние дни много предложений по поводу введения в Украине общенационального локдауна. Я считаю, эпидситуацию нужно и в дальнейшем регулировать методами адаптивного карантина. Устанавливать действительно эффективные ограничения, которые реально выполняются и не несут угрозы остановки экономики», - резюмировал глава профильного парламентского комитета.

Коронавирус в Украине: последние данные

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны эпидопасности. На сегодня в «красной» зоне эпидопасности, где до 9 апреля действуют жесткие карантинные ограничения, 10 областей и Киев.

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 8 тыс. 346 новых больных COVID-19, умерли – 178. С начала пандемии в стране на COVID-19 заболели более 1 млн 652,4 тыс. человек, умерли 32 тыс. 132.

Глава Минздрава Максим Степанов прогнозировал увеличение количества заболевших в сутки до 25 тысяч в апреле.

Главный специалист Минздрава по специальности «Эпидемиология» Наталья Виноград считает, что по самому оптимистичному сценарию эпидситуация в Украине стабилизируется лишь в конце мая.

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Автор: Константин Гончаров