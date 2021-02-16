Вакцина будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней.

Американская компания Pfizer подала документы на регистрацию в Украине вакцины от COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-конференции, организованной Американско-украинским деловым советом.

"Я получил сообщение, что Pfizer подался на регистрацию и тоже будет зарегистрирован в ближайшие, я думаю, несколько дней. Буквально мне только что передали наши эксперты, получившие документы от Pfizer", - отметил он.

Напомним, 29 января президент Владимир Зеленский подписал закон № 4613 "О лекарственных средствах", который упрощает процедуру регистрации и использования вакцин от COVID-19 в Украине и сокращает ее до пяти дней.

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Вакцинация от коронавируса: что известно

Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford / AstraZeneca в размере от 2,2 до 3,7 млн доз в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.

Украина заключила контакты на поставку ей 12 млн доз вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Вакцина AstraZeneca - это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины. Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

COVAX - это глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить ими страны с низким и средним доходом. COVAX поставляет в страны только те вакцины, которые ВОЗ включила в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Автор: Леся Лещенко