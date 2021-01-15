Специалисты по инфекционным заболеваниям и чиновники от здравоохранения предупреждают, что коронавирус, ставший причиной пандемии в мире, станет эндемическим заболеванием, то есть будет сопровождать человечество постоянно, пусть и не в таких угрожающих масштабах, как сейчас.
Читайте также"Мутации идут постоянно": иммунолог рассказал, насколько изменился коронавирус во время пандемии
С этим мнением согласился глава компании Moderna, которая разработала один из вариантов вакцины, пишет 24 канал со ссылкой CNBC.
Медицинским работникам придется постоянно следить за появлением новых вариантов коронавирус, чтобы ученые могли создавать вакцины для борьбы с ними.
"Нам придется жить с этим вирусом, как мы думаем, вечно", – заявил он во время конференции по охране здоровья JPMorgan Healthcare.
Такого же мнения придерживается и главный научный советник Британии.
"Скорее всего, коронавирус превратится в сезонное заболевание вроде гриппа", – сказал он на заседании стратегического комитета по национальной безопасности в Лондоне.
Пандемия коронавируса в мире: что известно
- Поддержка психического здоровья населения должна быть в протоколах по лечению коронавирус - ВОЗ
- Богатые страны скупают большинство вакцин от COVID-19 - ВОЗ
- В 2021 году коллективный иммунитет к COVID-19 маловероятен - ВОЗ
- Ситуация ухудшится: в ВОЗ дали неутешительный прогноз по COVID-19 на 2021 год
- "2021 будет годом пандемии": в ВОЗ заявили, что победить коронавирус пока не удастся
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram