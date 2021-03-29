По данным экспертов, имеющиеся вакцины от коронавируса действуют и против нового штамма.

Лаборатория Elisabeth Pharmacon в чешском городе Брно обнаружила ранее не описанную новую мутацию коронавируса.

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Об этом сообщает издание Novinky со ссылкой на директора лаборатории Омара Шери.

Это мутация так называемого спайк-белка. Это характерный белок, обнаруженный на поверхности вируса SARS-CoV-2. Нынешние вакцины направлены на него.

По данным экспертов, имеющиеся вакцины от коронавируса действуют и против нового штамма.

"К счастью, мутация находится в положении, которое не должно влиять на связывание антител или клеточных рецепторов", - сказал Шери.

Мутация коронавируса: что известно

Мутированные варианты коронавируса SARS-CoV-2 в мире начали выявлять в конце 2020 года, когда уже разрабатывались первые вакцины.

В декабре в Британии нашли два новых штамма, один из них - у людей, приехавших из Южной Африки. В январе 2021 года новый штамм обнаружили у четырех человек, въехавших из Бразилии в Японию.

4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского сообщил об обнаружении в Украине британского штамма коронавируса.

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Автор: Александр Топчий