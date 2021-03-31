По словам врачей, этот штамм уже активно циркулирует во Франции.

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса, который может оказаться более заразным и уменьшить чувствительность к вакцинам.

Об этом заявили в университетской сети больниц AP-HP, обслуживающей Париж и его окрестности, сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.

Штамм условно назвали Андри-Мондор, по названию больницы в городе Кретей, где его зафиксировали впервые, и дали кодовое название 19B/501Y.

По словам врачей, этот штамм уже активно циркулирует в стране. Данные секвенирования генома вируса свидетельствуют, что он занимает долю в 1,8% от всех циркулирующих штаммов во Франции, которые исследовались.

У штамма обнаружили 18 мутаций, из которых 7 или 8 - белка, из которого состоит "шип" вируса и играет ключевую роль в способности вируса проникать в организм. Среди этих мутаций есть изменения, которые могут указывать на бóльшую заразность вируса.

Больница, где впервые обнаружили этот вариант коронавируса, продолжает исследование его особенностей и устойчивость к имеющимся вакцинам.

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Агентство общественного здравоохранения Франции классифицировало новый штамм как тот, который стоит отслеживать.

Мутация коронавируса: что известно

Мутированные варианты коронавируса SARS-CoV-2 в мире начали выявлять в конце 2020 года, когда уже разрабатывались первые вакцины.

В декабре в Британии нашли два новых штамма, один из них - у людей, приехавших из Южной Африки. В январе 2021 года новый штамм обнаружили у четырех человек, въехавших из Бразилии в Японию.

4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского сообщил об обнаружении в Украине британского штамма коронавируса.

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Автор: Александр Топчий