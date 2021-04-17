За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области.

В пятницу, 16 апреля, в Украине коронавирус подтвердили у 14 984 человека. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников.

Об этом говорится в данных Минздрава.

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За минувшие сутки госпитализировали 4 100 инфицированных зарегистрировали 440 смертей от осложнений и 9 736 выздоровлений.

За все время пандемии в Украине заболели 1 936 228 человек; из них выздоровели 1 475 556 и 39 536 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 112), Харьковской (1 386), Днепропетровской (1 169), Одесской (1 097) и Киевской (965) областях.

Коронавирус в Киеве: статистика на 17 апреля 2021

В Киеве за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 1 тыс. 112 человек, 51 больной умер. Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

Вчера заболевание выявили у 654 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 421 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, а также у 21 девочки от 7 месяцев до 17 лет и 16 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Были госпитализированы 142 человека с COVID-19. Еще 409 пациентов госпитализированы с подозрением на коронавирусную болезнь и пневмониями.

По словам Кличко, за последние сутки зафиксирован 51 летальный случай среди больных COVID-19. Всего с начала пандемии в столице в результате осложнений коронавирусной болезни умерли 4 тысячи 172 человека.

Всего с начала пандемии в столице подтверждено 184 тыс. 412 случаев COVID-19.

533 человека за последние сутки преодолели коронавирус. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 114 тыс. 929 жителей Киева.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине вчера прививки против COVID-19 получили более 13 тыс. человек. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

«13 тысяч 044 человека привито против COVID-19 за сутки 16 апреля 2021 года в Украине», - написал он.

Также министр сообщил, что с начала прививочной кампании в стране прививки получил 445 тыс. 861 человек, из них получили первую дозу - 445 тыс. 859 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Прививки проводились 212 мобильными бригадами по иммунизации и в 484 пунктах прививок.

По состоянию на 16 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 463 тыс. 119 человек.

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Прививки вакциной CoronaVac делают полицейским, представителям маломобильных групп населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать участие в проведении ВНО-2021.

Кроме того, 16 апреля в Украине в рамках глобальной инициативы COVAX поступили первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer, первые прививки этой вакциной начнут делать 18 апреля.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Авторы: Яна Ставская, Виктория Токарева, Богдан Слуцкий