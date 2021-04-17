За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области.

В пятницу, 16 апреля, в Украине коронавирус подтвердили у 14 984 человека. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников.

Об этом говорится в данных МОЗ.

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За минувшие сутки госпитализировали 4 100 инфицированных зарегистрировали 440 смертей от осложнений и 9 736 выздоровлений.

За все время пандемии в Украине заболели 1 936 228 человек; из них выздоровели 1 475 556 и 39 536 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 112), Харьковской (1 386), Днепропетровской (1 169), Одесской (1 097) и Киевской (965) областях.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Автор: Яна Ставская