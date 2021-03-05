Врач отметил, что некоторые люди из-за особенностей иммунной системы более устойчивы к заражению.

Человек снова может заболеть коронавирусом, если подхватит другой штамм. Однако, однозначно сказать, почему происходит повторное заражение сложно.

Читайте такжеВ Минздраве подтвердили обнаружение в Украине британского штамма коронавируса: подробностиОб этом заявил врач-инфекционист высшей категории, преподаватель Института биологии и медицины Киевского национального университета им. Т. Шевченко, кандидат медицинских наук Юрий Жигарев, передают fakty.ua.

"Если проводить параллель с гриппом, то человек может заражаться разными штаммами коронавируса (только недавно у нас появилась лаборатория, которая может определить его геном). Нельзя исключить и то, что в организме вирус может находиться довольно длительно, активируясь на фоне снижения иммунитета", - объяснил специалист.

Жигарев отметил, что контагиозность коронавируса в несколько раз меньше, чем, например, у вируса кори.

"Если человек, пребывая даже в близком контакте с больным, получил недостаточную дозу коронавируса, то не заболеет", - рассказал врач.

При этом он отметил, что некоторые люди из-за особенностей иммунной системы более устойчивы к заражению, однако не следует забывать и о бессимптомном течении инфекции.

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Автор: УНИАН