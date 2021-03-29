Госпитализация сумасшедшая, но многих пациентов задерживают дома, насколько это возможно.

В Украине наблюдается большое количество госпитализаций пациентов с коронавирусом. Однако не все больные COVID-19 попадают в больницы.

Читайте такжеНазваны регионы с наибольшей загруженностью больниц пациентами с COVID-19Об этом заявил иммунолог Вадим Аристов в эфире канала "Украина 24".

"Госпитализация сумасшедшая, но многих пациентов мы задерживаем дома, насколько это возможно. Многие располагаются на общих кроватях или на кроватях с кислородом, и не попадают в реанимацию. Об этом говорит оценка Национальной академии наук по летальности в реанимации, они подвели итоги прошлого года, 76% — очень высокая летальность в мире", — сказал он.

Также Аристов отметил, что не все больные COVID-19 попадают в статистику.

"И сейчас на местах проходит такое здравоохранение, когда каждый пациент пытается самостоятельно найти свой маршрут в системе здравоохранения. И мы во время лабораторной диагностики недосчитываемся значительного количества случаев. Но также мы недосчитываемся и количества госпитализаций. Возможно, со временем мы увидим больше людей, поступающих в тяжелых формах", — сказал он.

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Автор: Ирина Погорелая