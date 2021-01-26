Человечество не сможет справиться с коронавирусом при одном условии - если он "научится" передаваться от человека к животным и обратно.
Читайте такжеГолубовская о ситуации с коронавирусом: Украина на пике "огня", надо спасать людейОб этом сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24".
"Одно из самых неприятных событий, произошедших с этим коронавирусом, это то, что он возник от животных, но сейчас передается от человека к человеку. Если этот вирус начнет передаваться от человека к животному, как произошло с норками (в Дании — ред.) и наоборот — это уже будет совсем другая история. Мы уже не сможем с ним практически справиться", — отметила Голубовская.
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