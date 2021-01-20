За последнюю неделю было выявлено 4,7 млн заражений коронавирусом — это второй результат за все время пандемии.

ВОЗ зарегистрировала в мире 93,9 тыс. смертей от COVID-19 в период с 11 по 17 января (+9%). Это рекордное число за все время.

Читайте такжеВ ЕС рассказали о планах делиться излишками вакцины против коронавируса с бедными странамиПредыдущий максимум был установлен неделей ранее - 86,4 тыс. умерших. Число смертей в мире превышает уже 2 млн.

В Америке было зарегистрировано 43,8 тыс. смертей, в Европе — 37,7 тыс., в Африке — 5 тыс. в Юго-Восточной Азии — 3,4 тыс. Рост смертности наблюдался во всех шести группах стран. Заболеваемость выросла в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе.

За последнюю неделю было выявлено 4,7 млн заражений коронавирусом — это второй результат за все время пандемии (-6%). Рекордное число было зарегистрировано на прошлой неделе — 5 млн человек, передает kommersant.

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Автор: УНИАН